Сікорський вважає, що Захід має дозволити Україні бити вглиб РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна має отримати дозвіл від західних партнерів завдавати ударів углиб РФ, тому що «її здатність вистояти не безмежна». З посиланням на французьку газету Le Monde, повідомляє Новое время.

Глава МЗС Польщі заявив, що впродовж останніх тижнів активізувалися переговори щодо надання дозволу Україні на використання проти ракет великої дальності. Він додав, що це рішення вплине не тільки на Україну, а й на Польщу.

«Здатність України вистояти не є безмежною… Мене хвилює те, що нас постійно запитують про „червоні лінії“ [російського диктатора] Володимира Путіна, а ніколи про наші» , — заявив Сікорський.

Як додав Сікорський, країни заходу не повинні розраховувати лише на українські Сили оборони для відбиття атак РФ.

«Я не розумію, чому Україна не може збивати бомбардувальники, які випустили ці ракети, або завдати ударів по авіабазах, з яких вони були запущені. Мені здається, що це цілком виправдана військова мета» , — зазначає Сікорський.

Він також вважає, що Польща має збивати російські ракети над Україною, які наближаються до польського кордону.