Сикорский считает, что Запад должен позволить Украине бить вглубь РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна получить разрешение от западных партнеров наносить удары вглубь РФ, потому что «ее способность выстоять не безгранична».﻿ Со ссылкой на французскую газету Le Monde, сообщает Новое время.

Глава МИД Польши заявил, что в течение последних недель активизировались переговоры о предоставлении разрешения Украине на использование против ракет большой дальности. Он добавил, что это решение повлияет не только на Украину, но и на Польшу.

«Способность Украины выстоять не является безграничной… Меня волнует то, что нас постоянно спрашивают о „красных линиях“ [российского диктатора] Владимира Путина, а никогда о наших» , — заявил Сикорский.

Как добавил Сикорский, страны запада не должны рассчитывать только на украинские Силы обороны для отражения атак РФ.

«Я не понимаю, почему Украина не может сбивать бомбардировщики, которые выпустили эти ракеты, или нанести удары по авиабазам, с которых они были запущены. Мне кажется, что это вполне оправданная военная цель» , — отмечает Сикорский.

Он также считает, что Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной, которые приближаются к польской границе.