У Єкатеринбурзі підірвали причетних до організації катувань українців - ГУР

У російському Єкатеринбурзі 11 вересня спрацював вибуховий пристрій біля КПП військовослужбовців розгвардії країни-агресора. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони.﻿, повідомляє Новое время.

У ГУР заявили, що «акт відплати» окупантам, причетним до організації катівень на окупованих територіях України, здійснили представники підпілля у взаємодії з ГУР.

У розвідці розповіли, що 11 вересня біля КПП військової частини, де базуються росгвардійці, спрацював вибуховий пристрій осколкової дії загальною масою 6 кг.

За інформацією розвідки, унаслідок цього було підірвано російських окупантів, постраждала їхня автомобільна техніка.