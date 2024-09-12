У Єкатеринбурзі підірвали причетних до організації катувань українців - ГУР
У російському Єкатеринбурзі 11 вересня спрацював вибуховий пристрій біля КПП військовослужбовців розгвардії країни-агресора. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони., повідомляє Новое время.
У ГУР заявили, що «акт відплати» окупантам, причетним до організації катівень на окупованих територіях України, здійснили представники підпілля у взаємодії з ГУР.
У розвідці розповіли, що 11 вересня біля КПП військової частини, де базуються росгвардійці, спрацював вибуховий пристрій осколкової дії загальною масою 6 кг.
За інформацією розвідки, унаслідок цього було підірвано російських окупантів, постраждала їхня автомобільна техніка.
«Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря було піднято гелікоптер медичної евакуації», — сказано в повідомленні.