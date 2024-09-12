В Екатеринбурге подорвали причастных к организации пыток украинцев - ГУР
В российском Екатеринбурге 11 сентября сработало взрывное устройство возле КПП военнослужащих росгвардии страны-агрессора. Об этом заявило Главное управления разведки Минобороны, сообщает Новое время.
В ГУР заявили, что «акт возмездия» оккупантам, причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины, совершили представители подполья во взаимодействии с ГУР.
В разведке рассказали, что 11 сентября возле КПП воинской части, где базируются росгвардейцы, сработало взрывное устройство осколочного действия общей массой 6 кг.
По информации разведки, в результате были подорваны российские оккупанты, пострадала их автомобильная техника.
«Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации», — сказано в сообщении.