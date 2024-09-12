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Енергетики повідомили, що в п'ятницю графіки застосовуватися не будуть

Енергетики повідомили, що в п'ятницю графіки застосовуватися не будуть
Фото: Рixabay

У п'ятницю 13 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозують.﻿ З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Завтра 13 вересня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

При цьому, необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься

"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", - додали у пресслужбі.

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