Енергетики повідомили, що в п'ятницю графіки застосовуватися не будуть
У п'ятницю 13 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозують. З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.
"Завтра 13 вересня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
При цьому, необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься
"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", - додали у пресслужбі.