Енергетики повідомили, що в п'ятницю графіки застосовуватися не будуть

У п'ятницю 13 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозують.﻿ З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Завтра 13 вересня відключення не прогнозуються" , - йдеться у повідомленні.

При цьому, необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься