Энергетики сообщили, что в пятницу графики применятся не будут
В пятницу 13 сентября применение графики отключения света не прогнозируют. Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
"Завтра 13 сентября отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.
При этом, необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться
"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 - 10:00 и 16:00 - 22:00", - добавили в пресс-службе.