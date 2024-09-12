Энергетики сообщили, что в пятницу графики применятся не будут

В пятницу 13 сентября применение графики отключения света не прогнозируют.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Завтра 13 сентября отключения не прогнозируются" , - говорится в сообщении.

При этом, необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться