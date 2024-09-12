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Энергетики сообщили, что в пятницу графики применятся не будут

Энергетики сообщили, что в пятницу графики применятся не будут
Фото: Рixabay

В пятницу 13 сентября применение графики отключения света не прогнозируют.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Завтра 13 сентября отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При этом, необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться

"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 - 10:00 и 16:00 - 22:00", - добавили в пресс-службе.

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