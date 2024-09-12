Латвія заборонила перебування в країні авто, зареєстрованих у Білорусі

Сейм Латвії у четвер, 12 вересня, підтримав у першому читанні поправки до закону "Про дорожній рух", які забороняють перебування в країні транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі. Про це пише Delfi, повідомляє Новое время.

Зазначається, що обмеження почнуть діяти з 1 листопада.

Поправки передбачають, що транспортні засоби з білоруською реєстрацією, які наразі перебувають в Латвії, мають бути вивезеними чи перереєстровані до 31 жовтня.

Після цієї дати автомобілі з білоруською реєстрацією зможуть в'їхати на територію Латвії лише один раз для транзитного перетину країни. Для цього необхідно буде подати заявку через систему електронних послуг Дирекції безпеки дорожнього руху. У разі порушення нового регулювання транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі, конфіскують на користь України, повідомляє Delfi.

Водночас нові правила не стосуватимуться людей з обмеженою рухливістю, які керують автомобілями, зареєстрованими в Білорусі, і в'їжджають до Латвії, щоб відвідати родичів. Окрім цього, за рекомендацією МЗС країни, автомобілі з білоруською реєстрацією зможуть в'їхати до Латвії в особливих випадках, пов’язаних з безпекою. Однак для цього необхідно буде отримати дозвіл від Служби фінансової розвідки, сказано в матеріалі.