Латвия запретила пребывание в стране авто, зарегистрированных в Беларуси

Сейм Латвии в четверг, 12 сентября, поддержал в первом чтении поправки к закону О дорожном движении, запрещающие пребывание в стране транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси. Об этом пишет Delfi, сообщает Новое время.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 1 ноября.

Поправки предусматривают, что транспортные средства с белорусской регистрацией, которые сейчас находятся в Латвии, должны быть вывезены или перерегистрированы до 31 октября.

После этой даты автомобили с белорусской регистрацией смогут въехать на территорию Латвии только один раз для транзитного пересечения страны. Для этого необходимо будет подать заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения. В случае нарушения нового регулирования транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, конфискуют в пользу Украины, сообщает Delfi.

В то же время новые правила не будут касаться людей с ограниченной подвижностью, которые управляют автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжают в Латвию, чтобы посетить родственников. Кроме этого, по рекомендации МИД страны, автомобили с белорусской регистрацией смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. Однако для этого необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки, сказано в материале.