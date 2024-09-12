США посилили санкції проти РФ в IT секторі, МЗС показало список

Сполучені Штати Америки запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері. Низка провідних компаній вже оголосилп про вихід з російського ринку. З посиланням на Міністерство закордонних справ України, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Відразу декілька провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня.

Серед нових санкцій:

Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у РФ;

Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;

Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;

Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;

Системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

Варто зауважити, що нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.

"У листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії. Держава-агресор має відчути повну міжнародну ізоляцію за свої злочини" , - наголосили в МЗС.

Днями Google заборонив реєстрацію у своїх сервісах за допомогою номерів РФ.

Крім того, нещодавно Штати заблокували десятки пропагандистських російських медіа. Американці виявили, що росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.