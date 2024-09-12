США усилили санкции против РФ в IT секторе, МИД показал список

Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против России в сфере IT. Ряд ведущих компаний уже объявил о выходе с российского рынка. Со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Сразу несколько ведущих компаний и сервисов объявили о выходе с российского рынка или о введении новых ограничений для российских пользователей уже с 12 сентября.

Среди новых санкций:

Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном выходе с российского рынка;

Сервис Notion, использовавшийся для организации работы и управления проектами, стал недоступным в РФ;

Сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты;

Компания Microsoft приступила к отключению российских пользователей от своих облачных сервисов;

Сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера;

Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны

Следует отметить, что новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.

"В ноябре 2022 года Санкционная группа Ермака-Макфола впервые предложила IT-санкции против РФ. После длительных консультаций благодарим партнеров за решительные действия. Государство-агрессор должно почувствовать полную международную изоляцию за свои преступления" , - подчеркнули в МИД.

На днях Google запретил регистрацию в своих сервисах с помощью номеров РФ.

Кроме того, недавно Штаты заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. Американцы обнаружили, что россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.