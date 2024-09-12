РФ намагається зайняти сіру зону на островах та гирло Дніпра на Херсонщині - ОВСУ "Таврія"

Більшість штурмів росіян відбуваються на Придніпровському напрямку. Але українські військові продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра. З посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, станом на 16:00 сьогоднішнього дня було 2 штурми росіян. Вчора їх було сім, при цьому всього протягом останнього тижня було близько 60. Лиховій зауважив, що порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз - різке загострення.

"Противник залучає значні зусилля, щоб зайняти сіру зону на островах, або в тій місцевості, яка порізана протоками, гирлами Дніпра, саме на лівому березі. Там бойові дії дещо ускладнені потребами в логістиці за допомогою човнів та гідроциклів" , - розповів речник.

Лиховій зауважив, що велика кількість плавзасобів росіян знищується кожного дня, і ті зазнають значних втрат.

"Нашим підрозділам вдається утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Це не тільки Кринки, це близько 7 локацій, починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринок" , - зауважив він.

Нагадаємо, у липні з'явилася інформація про те, що українські захисники вийшли з Кринок Херсонської області.

Тоді Лиховій розповідав, що ситуація не є критичною і українські захисники продовжують утримувати позиції у районі Кринок. Саме село, за його словами, перетворилося на купу каміння під постійними ударами росіян.