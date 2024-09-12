РФ пытается занять серую зону на островах и устье Днепра на Херсонщине - ОВСУ "Таврия"

Большинство штурмов россиян проходят на Приднепровском направлении. Но украинские военные продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.﻿ Со ссылкой на представителя ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 16:00 сегодняшнего дня было 2 штурма россиян. Вчера их было семь, при этом всего за последнюю неделю было около 60. Лиховой отметил, что по сравнению с предыдущим периодом относительного затишья сейчас - резкое обострение.

"Противник привлекает значительные усилия, чтобы занять серую зону на островах, или в той местности, которая изрезана проливами, устьями Днепра, именно на левом берегу. Там боевые действия несколько усложнены потребностями в логистике с помощью лодок и гидроциклов" , - рассказал спикер.

Лиховой отметил, что большое количество плавсредств россиян уничтожается каждый день, и те терпят значительные потери.

"Нашим подразделениям удается удерживать позиции на левом берегу Днепра. Это не только Крынки, это около 7 локаций, начиная от устья Днепра и дальше к востоку от Крынок" , - отметил он.

Напомним, в июле появилась информация о том, что украинские защитники вышли из Крынок Херсонской области.

Тогда Лиховой рассказывал, что ситуация не является критической и украинские защитники продолжают удерживать позиции в районе Крынок. Сама деревня, по его словам, превратилась в груду камней под постоянными ударами россиян.