Блінкен прокоментував можливість збиття Польщею повітряних цілей РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка стоїть на боці Польщі, коли мова йде про порушення повітряного простору російськими цілями. З посиланням на tvn24, повідомляє Європейська правда.

Про це Блінкен заявив під час зустрічі з очільником польського Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським.

Журналісти спитали у Блінкена, чи запитувала польська влада у США про можливість збивати російські об'єкти, що летіли з Росії.

На це він зазначив, що коли йдеться про порушення повітряного простору, то "ми стоїмо на боці Польщі, яка має право на самооборону".

Білнкен нагадав про "залізне зобов'язання за 5 статтею Північноатлантичного договору".

"Президент Байден під час візиту до Польщі сказав, що США захищатимуть кожен дюйм польської землі" , – акцентував держсекретар.

Своєю чергою Сікорський заявив, що питання про порушення російськими ракетами території НАТО "нікуди не зникне", і дуже часто мова йде про об'єкти, над якими Москва втрачає контроль.