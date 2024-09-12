Блінкен прокоментував можливість збиття Польщею повітряних цілей РФ
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка стоїть на боці Польщі, коли мова йде про порушення повітряного простору російськими цілями. З посиланням на tvn24, повідомляє Європейська правда.
Про це Блінкен заявив під час зустрічі з очільником польського Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським.
Журналісти спитали у Блінкена, чи запитувала польська влада у США про можливість збивати російські об'єкти, що летіли з Росії.
На це він зазначив, що коли йдеться про порушення повітряного простору, то "ми стоїмо на боці Польщі, яка має право на самооборону".
Білнкен нагадав про "залізне зобов'язання за 5 статтею Північноатлантичного договору".
"Президент Байден під час візиту до Польщі сказав, що США захищатимуть кожен дюйм польської землі", – акцентував держсекретар.
Своєю чергою Сікорський заявив, що питання про порушення російськими ракетами території НАТО "нікуди не зникне", і дуже часто мова йде про об'єкти, над якими Москва втрачає контроль.
"Нещодавно у нас були інциденти в Латвії та Румунії, також ми чуємо, що білоруси збивають безпілотники перед тим, як вони пролетять над нашою територією", – додав польський міністр.