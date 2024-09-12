Блинкен прокомментировал возможность сбивания Польшей воздушных целей РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка стоит на стороне Польши, когда речь идет о нарушении воздушного пространства российскими целями. Со ссылкой на tvn24, сообщает Европейская правда.

Об этом Блинкен заявил во время встречи с главой польского Министерства иностранных дел Радославом Сикорским.

Журналисты спросили у Блинкена, спрашивала ли польские власти в США о возможности сбивать российские объекты, летевшие из России.

На это он отметил, что когда речь идет о нарушении воздушного пространства, то "мы стоим на стороне Польши, которая имеет право на самооборону".

Блинкен напомнил о "железном обязательстве по 5 статье Североатлантического договора".

"Президент Байден во время визита в Польшу сказал, что США будут защищать каждый дюйм польской земли" , – акцентировал Госсекретарь.

В свою очередь Сикорский акцентировал, что вопрос о нарушении российскими ракетами территории НАТО "никуда не исчезнет", и очень часто речь идет об объектах, над которыми Москва теряет контроль.