Зеленський закликав прокурора МКС боротися з невиконанням Римського статуту

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та обговорив, зокрема, виконання Римського статуту﻿. З посиланням на пресслужбу голови держави, повідомляє Ділова столиця.

"Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом" , — сказав він.

Зеленський зазначив, що також піднімалося питання боротьби з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів.