Зеленский призвал прокурора МУС бороться с невыполнением Римского статута
Президент Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом и обсудил, в частности, исполнение Римского устава. Со ссылкой на пресс-службу главы государства, сообщает Деловая столица.
"Важно соблюдать Римский устав и не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников. Обсудили это во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом", — сказал он.
Зеленский отметил, что также поднимался вопрос борьбы с насильственным перемещением и депортацией украинских детей и расследование этих преступлений.