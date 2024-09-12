Зеленский призвал прокурора МУС бороться с невыполнением Римского статута

Президент Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом и обсудил, в частности, исполнение Римского устава﻿. Со ссылкой на пресс-службу главы государства, сообщает Деловая столица.

"Важно соблюдать Римский устав и не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников. Обсудили это во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом" , — сказал он.

Зеленский отметил, что также поднимался вопрос борьбы с насильственным перемещением и депортацией украинских детей и расследование этих преступлений.