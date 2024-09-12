США навряд чи дозволять Україні бити ATACMS углиб РФ - The Times

США дадуть дозвіл на удари західною зброєю по військових об'єктах на території Росії, але не ракетами ATACMS﻿. З посиланням на анонімні джерела пише The Times, повідомляє Ділова столиця.

За даними джерела, президент США Джо Байден може дозволити Україні на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території.

Однак США навряд дозволять завдавати удари ракетами ATACMS.

Очікується, що Байден обговорить це питання з іншими європейськими лідерами.

Відомо, що і Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своїх далекобійних ракет.