США вряд ли позволят Украине бить ATACMS вглубь РФ - The Times

США дадут разрешение на удары западным оружием по военным объектам на территории России, но не ракетами ATACMS﻿. Со ссылкой на анонимные источники пишет The Times, сообщает Деловая столица.

По данным источника, президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow и их французские аналоги Scalp для поражения целей на российской территории.

Однако США вряд ли позволят наносить удары ракетами ATACMS.

Ожидается, что Байден обсудит этот вопрос с другими европейскими лидерами.

Известно, что и Великобритания, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной своих дальнобойных ракет.