США вряд ли позволят Украине бить ATACMS вглубь РФ - The Times
США дадут разрешение на удары западным оружием по военным объектам на территории России, но не ракетами ATACMS. Со ссылкой на анонимные источники пишет The Times, сообщает Деловая столица.
По данным источника, президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow и их французские аналоги Scalp для поражения целей на российской территории.
Однако США вряд ли позволят наносить удары ракетами ATACMS.
Ожидается, что Байден обсудит этот вопрос с другими европейскими лидерами.
Известно, что и Великобритания, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной своих дальнобойных ракет.