У Фінляндії спростували фейки росЗМІ про атаку дронами з фінської території

Генеральний штаб Сил оборони Фінляндії офіційно спростував поширювану російськими ЗМІ інформацію про те, що з фінської території запускали безпілотники, які начебто атакували Мурманську область Росії.﻿﻿ З посиланням на Yle, повідомляє Українська правда.

У вівторок губернатор Мурманської області Андрій Чібіс повідомив про спробу завдати удару по регіону за допомогою трьох безпілотників.

Згодом у різних російських Telegram-каналах почали поширювати необґрунтовані твердження про те, що українські безпілотники були запущені з території Фінляндії. Їх підхопили російська урядова "Российская газета" та підконтрольний Кремлю телеканал НТВ.

Генеральний штаб Сил оборони Фінляндії повідомив Yle, що звинувачення не відповідають дійсності.

"Територія Фінляндії не використовувалася і не буде використовуватися для імовірних дій проти Росії" , – йдеться в його коментарі.

Там додали, що Фінляндія та її союзники стежать за ситуацією і не будуть коментувати ситуацію додатково.