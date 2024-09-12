В Финляндии опровергли фейки росСМИ об атаке дронами с финской территории

Генеральный штаб Сил обороны Финляндии официально опроверг распространяемую российскими СМИ информацию о том, что с финской территории запускали беспилотники, которые якобы атаковали Мурманскую область России. Со ссылкой на Yle, сообщает Украинская правда.

Во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о попытке нанести удар по региону с помощью трех беспилотников.

Впоследствии в различных российских Telegram-каналах начали распространять необоснованные утверждения о том, что украинские беспилотники были запущены с территории Финляндии. Их подхватили российская правительственная "Российская газета" и подконтрольный Кремлю телеканал НТВ.

Генеральный штаб Сил обороны Финляндии сообщил Yle, что обвинения не соответствуют действительности.

"Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для вероятных действий против России" , – говорится в его комментарии.

Там добавили, что Финляндия и ее союзники следят за ситуацией и не будут комментировать ситуацию дополнительно.