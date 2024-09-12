РФ відповість за вбивство співробітників Червоного Хреста - Боррель

Росія понесе відповідальність за загибель трьох співробітників Червоного Хреста на Донеччині, які стали жертвами обстрілу﻿. Про це написав у своїй соцмережі Х високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Ділова столиця.

"Я рішуче засуджую російський обстріл вантажівки Міжнародного Комітету Червоного Хреста... За жодних обставин співробітники гуманітарних організацій не можуть стати мішенню. Росія буде притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного гуманітарного права" , — підкреслив він.

Як повідомлялося, 12 вересня вранці російські окупанти на Донеччині обстріляли з артилерії Веролюбівку Костянтинівської громади Донецької області. Внаслідок цього загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення.