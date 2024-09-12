РФ ответит за убийство сотрудников Красного Креста - Боррель

Россия понесет ответственность за гибель троих сотрудников Красного Креста в Донецкой области, которые стали жертвами обстрела﻿. Об этом написал в своей соцсети Х высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Деловая столица.

"Я самым решительным образом осуждаю российский обстрел грузовика Международного Комитета Красного Креста… Ни при каких обстоятельствах сотрудники гуманитарных организаций не могут стать мишенью. Россия будет привлечена к ответственности за все нарушения международного гуманитарного права" , — подчеркнул он.

Как сообщалось, 12 сентября утром российские оккупанты в Донецкой области обстреляли из артиллерии Веролюбовку Константиновской общины Донецкой области. В результате погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения.