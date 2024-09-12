Трамп заявив, що не братиме участі у повторних дебатах з Харріс

Дональд Трамп оголосив, що не братиме участі у повторних дебатах з Камалою Гарріс, стверджуючи, що вона програла їхній попередній поєдинок 10 вересня.﻿﻿ Со ссылкой на Трампа в Truth Social, повідомляє Українська правда.

"Коли борець програє бій, першими словами, які він вимовляє, є: "Я ХОЧУ РЕМАТЧ". Опитування чітко показують, що я виграв дебати проти радикальної лівої кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс, у вівторок ввечері, і вона негайно закликала до других дебатів" , - заявив Трамп.

Він також акцентував, що Гарріс і Джо Байден "зруйнували країну".

За даними опитування Reuters/Ipsos, на загальнонаціональному рівні віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – за менш як два місяці до президентських виборів.