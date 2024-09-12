Трамп заявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

Дональд Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Камалой Харрис, утверждая, что она проиграла их предыдущий поединок 10 сентября.﻿﻿ Со ссылкой на Трампа в Truth Social, сообщает Украинская правда.

"Когда борец проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит, являются: "Я ХОЧУ РЕМАТЧ". Опросы четко показывают, что я выиграл дебаты против радикальной левой кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис, во вторник вечером, и она немедленно призвала ко вторым дебатам" , - заявил Трамп.

Он также акцентировал, что Харрис и Джо Байден "разрушили страну".

По данным опроса Reuters/Ipsos, на общенациональном уровне вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов - 47% против 42% - за менее чем два месяца до президентских выборов.