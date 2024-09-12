Соратник Трампа Джей Ді Венс озвучив ймовірний мирний план щодо України

Кандидат на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії Джей Ді Венс назвав можливий "мирний план" щодо України, який за деякими пунктами збігається з вимогами Росії﻿. Своїми припущеннями він поділився в подкасті Shawn Ryan Show, повідомляє Ділова столиця.

Венс вважає, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", а "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою". При цьому Європа нібито "недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрими до українців".

Політик припустив, як Трамп може знайти вихід із конфлікту.

"Думаю, що це виглядатиме так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям та європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, як виглядає мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову" , — сказав Венс.

"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає до НАТО, не вступає до жодних союзницьких інститутів" , — додав він.

На думку Венса, так Україна зможе зберегти свій суверенітет.