Соратник Трампа Джей Ди Венс озвучил вероятный мирный план по Украине

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Венс назвал возможній "мирный план" по Украине, который по некоторым пунктам совпадает с требованиями России﻿. Своими предположениями он поделился в подкасте Shawn Ryan Show, сообщает Деловая столица.

Венс считает что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", а "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой". При этом Европа якобы "недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам".

Политик допустил, как Трамп может найти выход из конфликта.

"Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова" , — сказал Венс.

"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты" , — добавил он.

По мнению Венса, так Украина сможет сохранить свой суверенитет.