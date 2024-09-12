Генсек ООН засуджує обстріл судна із зерном у Чорному морі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади - де б вони не відбувалися - на цивільних осіб та інфраструктуру, «зокрема й найостанніші удари», повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, коментуючи обстріл Росією в Чорному морі судна із зерном, яке з України прямувало до Єгипту.

«Це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні. Це суворе нагадування про те, що судна й далі стикаються із загрозами в Чорному морі, що загрожує безпеці та стійкості експорту сільськогосподарської продукції» , - сказав Дюжаррік.

За його словами, прохід через Чорне море залишається «критично важливим для глобальної продовольчої безпеки й утримання світових цін під контролем».﻿