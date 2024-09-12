Генсек ООН осуждает обстрел судна с зерном в Черном море

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает любые нападения – где бы они ни происходили – на гражданских лиц и инфраструктуру, «в том числе и самые последние удары», сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер генсека Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел Россией в Черном море судна с зерном, которое из Украины направлялось в Египет.

«Это еще один пример риска для мировой экономики, для мировой торговли, который мы наблюдаем в этом регионе. Это строгое напоминание о том, что суда продолжают сталкиваться с угрозами в Черном море, что угрожает безопасности и устойчивости экспорта сельскохозяйственной продукции» , - сказал Дюжаррик.

По его словам, проход через Черное море остается «критически важным для глобальной продовольственной безопасности и удержания мировых цен под контролем».