Італія викликала посла РФ через переслідування журналістки, що була на Курщині

Посла Росії викликали в четвер, 12 вересня, до Міністерства закордонних справ Італії у зв’язку з оголошенням у розшук журналістки телеканалу Rai Стефанії Баттістіні, яка однією з перших потрапила в Курську область після початку операції ЗСУ.﻿ Про це заявив глава італійського МЗС Антоніо Таяні, повідомляє Європейська правда.

Таяні заявив, що викликав російського посла, аби "висловити наше здивування" через "незвичайне рішення Москви включити журналістку Баттістіні до списку розшукуваних осіб, виданого Міністерством внутрішніх справ Росії".

Російські ЗМІ раніше в четвер повідомили про оголошення в розшук сімох іноземних журналістів, проти яких Федеральна служба безпеки порушила справи про "незаконний перетин кордону".

Серед них – кореспондент CNN Нік Пейтон Велш, журналісти Rai Стефані Баттістіні та Сімоні Трайні, співробітник Deutsche Welle Ніколас Сімон Коноллі, а також українські журналістки Наталія Нагорна, Діана Буцко та Олеся Боровик.

Ще в середині серпня Росія висловила протест Італії через роботу її журналістів на Курщині.

За італійців заступились місцеві профспілки журналістів та Рада Європи, які назвали неприйнятними погрози кримінальним переслідуванням. Тим не менш, Rai відкликав своїх кореспондентів з України на батьківщину.