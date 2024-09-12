Италия вызвала посла РФ из-за преследования находившейся на Курщине журналистки

Посла России вызвали в четверг, 12 сентября, в Министерство иностранных дел Италии в связи с объявлением в розыск журналистки телеканала Rai Стефании Баттистини, одной из первых попавшей в Курскую область после начала операции ВСУ. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, сообщает Европейская правда.

Таяни заявил, что вызвал российского посла, чтобы "выразить наше удивление" из-за "необычного решения Москвы включить журналистку Баттистини в список разыскиваемых лиц, выданного Министерством внутренних дел России".

Российские СМИ ранее в четверг сообщили об объявлении в розыск семерых иностранных журналистов, против которых Федеральная служба безопасности возбудила дела о "незаконном пересечении границы".

Среди них – корреспондент CNN Ник Пейтон Уэлш, журналисты Rai Стефани Баттистини и Симони Трайни, сотрудник Deutsche Welle Николас Симон Конолли, а также украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.

Еще в середине августа Россия выразила протест Италии из-за работы ее журналистов на Курщине.

За итальянцев вступились местные профсоюзы журналистов и Совет Европы, которые назвали неприемлемыми угрозы уголовным преследованием. Тем не менее, Rai отозвал своих корреспондентов из Украины на родину.