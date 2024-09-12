Литва відправила до України нову партію бронетехніки

Литва передала Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них. З посиланням на міністерство оборони країни, повідомляє Новое время.

Техніка прибуде в Україну цього тижня, зазначили у відомстві.

Ця підтримка посилить спроможності ЗСУ в розмінуванні, а також сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, яку очолюють Литва та Ісландія, зауважили в міноборони.

У відомстві нагадали, що у 2024 році Литва передала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, протидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладні каремати тощо.

Окрім цього, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 679 млн євро.

12 вересня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна розглядає можливість закупівлі зенітно-ракетних комплексів малої дальності для України, а рішення можуть ухвалити протягом двох-трьох тижнів.

11 вересня Литва та Україна підписали меморандум про оборонне співробітництво.