Литва отправила в Украину новую партию бронетехники

Литва передала Украине бронетранспортеры М113, внедорожники и запчасти к ним. Со ссілкой министерство обороны страны, сообщает Новое время.

Техника прибудет в Украину на этой неделе, отметили в ведомстве.

Эта поддержка усилит способности ВСУ в разминировании, а также будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию, которую возглавляют Литва и Исландия, отметили в минобороны.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году Литва передала Украине 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577 и М113, противодроновые системы, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Карл Густав, системы дистанционного инициирования взрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладные карематы и тому подобное.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на более 679 млн евро.

12 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна рассматривает возможность закупки зенитно-ракетных комплексов малой дальности для Украины, а решение может быть принято в течение двух-трех недель.

11 сентября Литва и Украина подписали меморандум об оборонном сотрудничестве.