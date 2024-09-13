Курс валют НБУ на 13 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 вересня досяг рівня 41.2743 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 45.4595 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 53.8217 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 33 коп. до 48.3306 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.5761 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.274 300 EUR Євро 45.459 500 GBP Фунт стерлінгів 53.821 700 CHF Швейцарський франк 48.330 600 PLN Польський злотий 10.576 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.