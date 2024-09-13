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Курс валют НБУ на 13 вересня

Курс валют НБУ на 13 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 вересня досяг рівня 41.2743 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 45.4595 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 53.8217 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 33 коп. до 48.3306 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.5761 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.274 300 +0.0888
EUR Євро 45.459 500 --0.0299
GBP Фунт стерлінгів 53.821 700 --0.0942
CHF Швейцарський франк 48.330 600 --0.3348
PLN Польський злотий 10.576 100 --0.0379

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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