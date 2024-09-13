Курс валют НБУ на 13 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 12 вересня досяг рівня 41.2743 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 45.4595 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 53.8217 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 33 коп. до 48.3306 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.5761 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.274 300
|EUR
|Євро
|45.459 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.821 700
|CHF
|Швейцарський франк
|48.330 600
|PLN
|Польський злотий
|10.576 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.