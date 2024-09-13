Close button

Курс валют НБУ на 13 сентября

Курс валют НБУ на 13 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 сентября, достиг уровня 41.2743 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 45.4595 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 53.8217 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 33 коп до 48.3306 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.5761 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.274300 +0.0888
EUR Евро 45.459500 --0.0299
GBP Фунт стерлингов 53.821700 --0.0942
CHF Швейцарский франк 48.330600 --0.3348
PLN Польский злотый 10.576100 --0.0379

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics