Курс валют НБУ на 13 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 сентября, достиг уровня 41.2743 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 45.4595 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 53.8217 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 33 коп до 48.3306 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.5761 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.274 300 EUR Евро 45.459 500 GBP Фунт стерлингов 53.821 700 CHF Швейцарский франк 48.330 600 PLN Польский злотый 10.576 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.