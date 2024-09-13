Курс валют НБУ на 13 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 сентября, достиг уровня 41.2743 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 45.4595 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 53.8217 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 33 коп до 48.3306 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.5761 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.274300
|EUR
|Евро
|45.459500
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.821700
|CHF
|Швейцарский франк
|48.330600
|PLN
|Польский злотый
|10.576100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.