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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оброни України за минулу добу знешкодили понад тисячу окупантів та спалили понад 270 одиниць ворожої техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 631 420 (+1 220) осіб,
  • танків – 8 671 (+18) од,
  • бойових броньованих машин – 17 003 (+48) од,
  • артилерійських систем – 18 061 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 185 (+1) од,
  • засобів ППО – 945 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 113 (+80) од,
  • крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 560 (+79) од,
  • спеціальної техніки – 3 071 (+10) од.

Дані уточнюються.

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