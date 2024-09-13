У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оброни України за минулу добу знешкодили понад тисячу окупантів та спалили понад 270 одиниць ворожої техніки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 631 420 (+1 220) осіб,
- танків – 8 671 (+18) од,
- бойових броньованих машин – 17 003 (+48) од,
- артилерійських систем – 18 061 (+52) од,
- РСЗВ – 1 185 (+1) од,
- засобів ППО – 945 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 113 (+80) од,
- крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 560 (+79) од,
- спеціальної техніки – 3 071 (+10) од.
Дані уточнюються.