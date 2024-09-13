В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов и сожгли более 270 единиц вражеской техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 631 420 (+1 220) человек,

танков – 8 671 (+18) ед,

боевых бронированных машин – 17 003 (+48) ед,

артиллерийских систем – 18 061 (+52) ед,

РСЗО – 1 185 (+1) ед,

средств ПВО – 945 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 113 (+80) ед,

крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 560 (+79) ед,

специальной техники – 3 071 (+10) ед.

Данные уточняются.