Росіяни всю ніч атакували Україну "Шахедами": куди летять безпілотники

Увечері 12 вересня в частині областей оголосили повітряну тривогу через російські ударні БпЛА, які всю ніч атакували регіони України, повідомляє Українська правда.

О 21:48 Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:23 стало відомо про "Шахеди" на півночі Миколаївщини курсом на захід.

О 23:05 військові попередили про "Шахеди" з Миколаївщини на Кіровоградщину та нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 23:20 з'явилась інформація про "Шахеди" з Кіровоградської області на Вінниччину, які рухаються вздовж меж Черкаської та Вінницької областей на північний захід та про групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північний захід.

00:34: "Шахеди" з Вінниччини на Хмельниччину.

"Шахеди" з Миколаївщини на Кіровоградщину".

1:07: "Шахеди" з Кіровоградщини – на Вінниччину".

1:31: ""Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини!

"Шахеди" на Вінниччині курс на північний захід".

1:56: "Кілька груп "Шахедів" з Чорного моря наближаються до Одещини!

"Шахеди" на Вінниччині – на Хмельниччину".

2:19: "Атака "Шахедів" з Чорного моря триває!

Кілька груп ворожих ударних БпЛА – на Одещину!

Кілька груп "Шахедів" – на Миколаївщину!

"Шахеди" на Хмельниччині – курс на Тернопільщину".

6:14: "Шахед" на Кіровоградщині – курс на захід".

6:35: "Шахед" з Кіровоградщини – на Миколаївщину".

7:05 Шахед" на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курсом на північ.

7:51 "Шахед" на межі Черкаської та Київської областей курсом на північ.