Россияне всю ночь атаковали Украину "Шахедами": куда летят беспилотники
Вечером 12 сентября в части областей объявили воздушную тревогу из-за российских ударных БПЛА, всю ночь атаковавших регионы Украины, сообщает Украинская правда.
В 21:48 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" из Херсона на Николаевщину.
В 22:23 стало известно о "Шахедах" на севере Николаевщины курсом на запад.
В 23:05 военные предупредили о "Шахедах" из Николаева на Кировоградщине и новой группе "Шахедов" на севере Херсона курсом на Николаевщину.
В 23:20 появилась информация о "Шахедах" из Кировоградской области в Винницкую область, которые двигаются вдоль границ Черкасской и Винницкой областей на северо-запад и о группе "Шахедов" на востоке Николаевщины курсом на северо-запад.
00:34: "Шахеды" из Винницкой области на Хмельнитчину.
"Шахеды" из Николаева на Кировоградщину".
1:07: "Шахеды" из Кировоградщины – в Винницкой области".
1:31: "Шахеды" из Черного моря на юг Одесщины!
"Шахеды" в Винницкой области курс на северо-запад".
1:56: "Несколько групп "Шахедов" из Черного моря приближаются к Одесщине!"
"Шахеды" в Винницкой области - в Хмельнитчину".
2:19: "Атака "Шахедов" из Черного моря продолжается!"
Несколько групп вражеских ударных БПЛА – в Одесскую область!
Несколько групп "Шахедов" – на Николаевщину!
"Шахеды" на Хмельнитчине – курс на Тернопольщину.
6:14: "Шахед" в Кировоградской области - курс на запад".
6:35: "Шахед" из Кировоградщины – в Николаевскую".
7:05 "Шахед" на границе Николаевской и Кировоградской областей курсом на север.
7:51 "Шахед" на границе Черкасской и Киевской областей курсом на север.