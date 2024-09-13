Россияне всю ночь атаковали Украину "Шахедами": куда летят беспилотники

Вечером 12 сентября в части областей объявили воздушную тревогу из-за российских ударных БПЛА, всю ночь атаковавших регионы Украины, сообщает Украинская правда.

В 21:48 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" из Херсона на Николаевщину.

В 22:23 стало известно о "Шахедах" на севере Николаевщины курсом на запад.

В 23:05 военные предупредили о "Шахедах" из Николаева на Кировоградщине и новой группе "Шахедов" на севере Херсона курсом на Николаевщину.

В 23:20 появилась информация о "Шахедах" из Кировоградской области в Винницкую область, которые двигаются вдоль границ Черкасской и Винницкой областей на северо-запад и о группе "Шахедов" на востоке Николаевщины курсом на северо-запад.

00:34: "Шахеды" из Винницкой области на Хмельнитчину.

"Шахеды" из Николаева на Кировоградщину".

1:07: "Шахеды" из Кировоградщины – в Винницкой области".

1:31: "Шахеды" из Черного моря на юг Одесщины!

"Шахеды" в Винницкой области курс на северо-запад".

1:56: "Несколько групп "Шахедов" из Черного моря приближаются к Одесщине!"

"Шахеды" в Винницкой области - в Хмельнитчину".

2:19: "Атака "Шахедов" из Черного моря продолжается!"

Несколько групп вражеских ударных БПЛА – в Одесскую область!

Несколько групп "Шахедов" – на Николаевщину!

"Шахеды" на Хмельнитчине – курс на Тернопольщину.

6:14: "Шахед" в Кировоградской области - курс на запад".

6:35: "Шахед" из Кировоградщины – в Николаевскую".

7:05 "Шахед" на границе Николаевской и Кировоградской областей курсом на север.

7:51 "Шахед" на границе Черкасской и Киевской областей курсом на север.