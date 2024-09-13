У Пентагоні назвали контрнаступ росіян у Курській області "незначним"

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про спроби росіян провести контрнаступальні дії в Курській області, назвавши їхні масштаби «незначними». Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

«Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області» , - сказав представник оборонного відомства США.

За його словами, ці дії є «незначними».

Однак, додав Райдер, у Пентагоні пильнують за розвитком подій.

Нагадаємо, 12 вересня під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні дії Російської Федерації на території підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курської області йдуть за українським планом.