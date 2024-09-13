В Пентагоне назвали контрнаступление россиян в Курской области "незначительным"

Министерство обороны США подтвердило информацию о попытках россиян произвести контрнаступательные действия в Курской области, назвав их масштабы «незначительными». Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

«Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области» , - сказал представитель оборонного ведомства США.

По его словам, эти действия являются «незначительными».

Однако, добавил Райдер, в Пентагоне следят за развитием событий.

Напомним, 12 сентября во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные действия Российской Федерации на территории подконтрольных ВСУ населенных пунктов Курской области идут по украинскому плану.