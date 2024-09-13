Прем'єр Британії відповів на погрозу Путіна через удари вглиб РФ

Очільник британського уряду Кір Стармер встиг поспілкуватися із пресою перед подорожжю до Сполучених Штатів, де у нього заплановані перемовини із президентом Джо Байденом. Прем'єр відреагував на погрози з боку кремлівського диктатора Путіна щодо надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї, повідомляє Лівий берег.

Як пише The Guardian, Стармер відповів на закиди воєнного злочинця, що НАТО нібито буде "у стані війни" з Москвою, якщо Україна почне застосовувати західні ракети по цілях на території Росії.

"Росія почала конфлікт, Росія незаконно вторглася в Україну, Росія може закінчити війну в одну мить. Україна має право на самозахист" , – наголосив Стармер.

За словами урядовця, "потрібне продовження дискусії щодо природи тих можливостей, які ми даємо Україні". Стармер прогнозує, що "у наступні кілька тижнів та місяців ймовірні дуже важливі зміни в Україні та на Близькому Сході, тому ми маємо ухвалити низку тактичних рішень".