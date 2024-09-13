Глава британского правительства Кир Стармер успел пообщаться с прессой перед путешествием в Соединенные Штаты, где у него запланированы переговоры с президентом Джо Байденом. Премьер отреагировал на угрозы со стороны кремлевского диктатора Путина о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия, сообщает Левый берег.

Как пишет The Guardian, Стармер ответил на упреки военного преступника, что НАТО якобы будет "в состоянии войны" с Москвой, если Украина начнет применять западные ракеты по целям на территории России.

"Россия начала конфликт, Россия незаконно вторглась в Украину, Россия может закончить войну в один миг. Украина имеет право на самозащиту" , - подчеркнул Стармер.

По словам чиновника, "нужно продолжение дискуссии о природе тех возможностей, которые мы даем Украине". Стармер прогнозирует, что "в последующие несколько недель и месяцев вероятны очень важные изменения в Украине и на Ближнем Востоке, поэтому мы должны принять ряд тактических решений".