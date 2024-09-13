Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів – опитування

Рівень підтримки кандидатки на посаду президента США від демократів Камали Гарріс після теледебатів дещо зріс, і тепер вона випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа на 5%. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного Morning Consult відразу після дебатів, повідомляє Укрінформ.

Якби вибори відбулися сьогодні, 50% американців проголосували б за Гарріс (до дебатів віддати за неї голоси були готові 49% виборців).

Водночас Трамп втрачає прихильників. Якщо напередодні дебатів він мав 46% голосів, то тепер цей показник знизився до 45%.

Відповідно до результатів опитування, Гарріс лідирує серед незалежних виборців: її підтримують 46%, Трампа - 40%.

Опитування Morning Consult, яке було проведено в середу, охопило 3317 потенційних виборців, похибка становить 2 відсоткові пункти.