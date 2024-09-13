Харрис увеличила отрыв от Трампа после дебатов – опрос

Уровень поддержки кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис после теледебатов несколько вырос, и теперь опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 5%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Morning Consult сразу после дебатов, сообщает Укринформ.

Если бы выборы состоялись сегодня, 50% американцев бы проголосовали за Харрис (к дебатам отдать за нее голоса были готовы 49% избирателей).

В то же время Трамп теряет поклонников. Если накануне дебатов у него было 46% голосов, то теперь этот показатель снизился до 45%.

Согласно результатам опроса, Харрис лидирует среди независимых избирателей: ее поддерживают 46%, Трампа – 40%.

Опрос Morning Consult, проведенный в среду, охватил 3317 потенциальных избирателей, погрешность составляет 2 процентных пункта.