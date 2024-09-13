Пентагон працює з Конгресом, щоб не втратити $6 млрд фінансування для України

Міністерство оборони США співпрацює з Конгресом, щоби не втратити фінансування, яке залишиться від 60-мільярдного пакета допомоги Україні після завершення фінансового року. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Наприкінці фінансового року дія повноважень (щодо виділення допомоги за розпорядженням президента США – ред.) завершиться. Тому зараз ми працюємо з Конгресом, аби продовжити ці повноваження та мати змогу й надалі виділяти пакети допомоги" , - сказав представник військового відомства.

При цьому він заявив, що до кінця місяця Сполучені Штати виділять Україні ще кілька пакетів допомоги.

Нагадаємо, у квітні президент США підписав закон, який дозволив передати на підтримку України понад $60 млрд. Фінансовий рік у Сполучених Штатах триває до 30 вересня. Станом на початок вересня із загального пакета невикористаними залишалося понад $6 млрд.

Аби залишкове фінансування було перенесено на наступний фінансовий рік, адміністрація США має подати відповідний запит на затвердження Конгресу.