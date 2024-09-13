Пентагон работает с Конгрессом, чтобы не потерять $6 млрд финансирования для Украины

Министерство обороны США сотрудничает с Конгрессом, чтобы не потерять финансирование, которое останется от 60-миллиардного пакета помощи Украине после завершения финансового года. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"В конце финансового года действие полномочий (по выделению помощи по распоряжению президента США – ред.) завершится. Поэтому сейчас мы работаем с Конгрессом, чтобы продлить эти полномочия и иметь возможность и дальше выделять пакеты помощи" , - сказал представитель военного ведомства.

При этом он заявил, что до конца месяца Соединенные Штаты выделят Украине еще несколько пакетов помощи.

Напомним, в апреле президент США подписал закон, разрешивший передать в поддержку Украины более $60 млрд. Финансовый год в Соединенных Штатах продолжается до 30 сентября. По состоянию на начало сентября из общего пакета неиспользованными оставалось более 6 млрд долларов.

Чтобы остаточное финансирование было перенесено на следующий финансовый год, администрация США должна подать соответствующий запрос на утверждение Конгресса.