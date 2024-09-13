ППО збила 24 безпілотники Shahed – Повітряні сили

У ніч на 13 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 24 "Шахеди".

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни застосували 26 ударних БпЛА типу Shahed, які запустили з Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей" , – йдеться в повідомленні.

Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває, зазначили Повітряні сили.