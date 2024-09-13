ППО збила 24 безпілотники Shahed – Повітряні сили
У ніч на 13 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 24 "Шахеди".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Всього росіяни застосували 26 ударних БпЛА типу Shahed, які запустили з Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).
"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей", – йдеться в повідомленні.
Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває, зазначили Повітряні сили.