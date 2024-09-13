ПВО сбила 24 беспилотника Shahed – Воздушные силы

В ночь на 13 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 24 "Шахеда".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне применили 26 ударных БпЛА типа Shahed, запущенных из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей" , – говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 один вражеский БпЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается, отметили Воздушные силы.