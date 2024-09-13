Ціни на нафту продовжують зростати через можливі перебої у видобутку в США

Ціни на нафту підвищуються у п'ятницю третю сесію поспіль і завершують тиждень у плюсі ​​вперше за місяць, повідомляє Enkorr.

Учасники ринку намагаються оцінити наслідки урагану "Франсін", що охопив узбережжя Луїзіани в ніч із середи на четвер. За офіційними даними, через негоду було зупинено роботу близько 39% добувних потужностей США у Мексиканській затоці.

"Наслідки урагану досі до кінця невідомі, оскільки постраждалі регіони оцінюють збитки для інфраструктури" , – зазначає аналітик Schneider Electric Роббі Фрейзер.

Зазвичай морський видобуток нафти досить швидко відновлюється після таких подій, каже експерт, якого цитує Market Watch.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:25 за київським часом становила $72,43 за барель, що на $0,48 (0,67%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти здорожчали на $1,36 (1,9%), до $71,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на цей час на $0,48 (0,7%), до $69,45 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $1,66 (2,5%), до $68,97 за барель.

З початку цього тижня Brent здорожчала на 2%, WTI – на 2,6%.

Зростання нафтового ринку стримується побоюваннями щодо перспектив глобального попиту.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило оцінку зростання попиту на нафту у світі на 2024 рік щодо минулого року на 67 тис. барелів на добу (б/д), до 903 тис. б/д з раніше очікуваних 970 тис. б/д.

Коментуючи прогноз зниження темпів зростання попиту цього року, аналітики зазначили коригування очікувань щодо споживання нафти в Китаї. Тепер у МЕА очікують, що попит на нафту в КНР 2024 року зросте лише на 180 тис. б/д, до 16,7 млн ​​б/д. При цьому ще на початку року цей параметр оцінювався у 700 тис. б/д, а минулого місяця – близько 300 тис. б/д.