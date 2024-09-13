Цены на нефть продолжают расти из-за возможных перебоев в добыче в США

Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю в плюсе впервые за месяц, сообщает Enkorr.

Участники рынка пытаются оценить последствия урагана "Франсин", охватившего побережье Луизианы в ночь со среды на четверг. По официальным данным, из-за непогоды была остановлена ​​работа около 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

"Последствия урагана до сих пор неизвестны, поскольку пострадавшие регионы оценивают ущерб для инфраструктуры" , – отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Обычно морская добыча нефти довольно быстро восстанавливается после таких событий, говорит эксперт, цитируемый Market Watch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.25 по киевскому времени составляла $72,43 за баррель, что на $0,48 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,36 (1,9%), до $71,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене в настоящее время на $0,48 (0,7%), до $69,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,66 (2,5%) до $68,97 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI – на 2,6%.

Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями по поводу перспектив глобального спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг снизило оценку роста спроса на нефть в мире на 2024 год по отношению к прошлому году на 67 тыс. баррелей в сутки (б/д), до 903 тыс. б/д из ранее ожидаемых 970 тыс. б/ д.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в этом году, аналитики отметили корректировку ожиданий потребления нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/д, до 16,7 млн ​​б/д. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/д, а в прошлом месяце – около 300 тыс. б/д.